«Прибывших нельзя просто отправлять обратно». Комиссар Совета Европы напомнила Латвии о правах беженцев и мигрантов

Нелегальных мигрантов нельзя просто отправлять обратно, не изучив ситуацию, считает комиссар Совета Европы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Делфи.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала все страны – члены СЕ – полностью соблюдать права беженцев, а также мигрантов и лиц, ищущих убежище. Это относится и к тем случаям, когда другое государство прямо побуждает этих людей пересекать границу. Пересекших границу людей нельзя просто отправлять обратно, подчеркнула Миятович.

"Критически важно, чтобы государства - члены СЕ, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, ищущих убежища лиц и мигрантов, - независимо от их происхождения - полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они [государства] связаны", - цитирует ТАСС слова Дуньи Миятович со ссылкой на Латвиское радио и телевидение.

Комиссар отметила, что беженцев и мигрантов нельзя отправлять обратно без проведения надлежащей процедуры, которая включает, в том числе, рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища и адекватную оценку рисков, с которыми мигранты могут столкнуться в стране возвращения.

Миятович подчеркнула, что гарантия прав человека со стороны европейских государств особенно важна в сегодняшней, крайне политизированной ситуации и права человека не должны становиться второстепенными по отношению к геополитическим соображениям. Дунья Миятович осудила попытки государств, членов СЕ и не являющихся таковыми, побуждать мигрантов пересекать границы. " Это оставляет [этих людей] в чрезвычайной гуманитарной ситуации с точки зрения прав человека и создает значительное бремя для принимающих государств", - отметила Миятович.

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