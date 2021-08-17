В Варшаве задержали белорусов, которые вымогали деньги у работодателя-украинца

В Варшаве задержали белорусов, их подозревают в вымогательстве и могут посадить на 10 лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Троих белорусов задержали в Варшаве, их подозревают в вымогательстве денег у гражданина Украины. Историю рассказывает belmir.by со ссылкой на варшавскую полицию.

Двое белорусов нанялись на работу в одном из развлекательных комплексов в Варшаве. Их работодателем был украинец. Через неполный месяц мужчины попросили оплату за свой труд, и полученная сумма их не устроила. После конфликта с нанимателем из-за денег тот уволил работников.

Белорусы позвали на помощь 26-летнего друга и организовали встречу с украинцем. Ему продемонстрировали нож и пригрозили убить, если он не заплатит требуемую сумму. Мужчина, у которого не было при себе наличных денег, вынужден был сдать в ломбард смартфон за тысячу злотых и отдать деньги бывшим работникам.

Через несколько дней пострадавший пошел в полицию. Всех троих граждан Беларуси задержали, им предъявили обвинение в разбойном вымогательстве с применением опасных средств. Пока белорусы под арестом на три месяца, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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