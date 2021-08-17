Белорусская делегация встретилась с представителями Польши, чтобы обсудить ситуацию на границе

Беларусь и Польша договорились о дальнейшем взаимодействии в пограничной сфере.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси сообщили о рабочей встрече с представителем польских властей в понедельник, 16 августа.
Как пояснили в дипведомстве встреча проходила в рамках Белорусско-Польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.
Белорусскую сторону представил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, а с польской стороны присутствовал зам главы МВД и администрации Бартош Гродецки.
Во время встречи обсуждалась ситуация на госгранице между Беларусью и Польшей.
- Стороны обменялись мнениями об имеющихся тенденциях развития обстановки на государственной границе, а также проблемных вопросах, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности, - прокомментировали в белорусском МИДе.
Кроме того, обсудили возможность развития договорно-правовой базы в погранотрасли.
А итогом встречи стала договоренность о дальнейшем взаимодействии.
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