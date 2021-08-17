Белорусская делегация встретилась с представителями Польши, чтобы обсудить ситуацию на границе

Беларусь и Польша договорились о дальнейшем взаимодействии в пограничной сфере. Фото: Оксана БРОВАЧ

В пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси сообщили о рабочей встрече с представителем польских властей в понедельник, 16 августа.

Как пояснили в дипведомстве встреча проходила в рамках Белорусско-Польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.

Белорусскую сторону представил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, а с польской стороны присутствовал зам главы МВД и администрации Бартош Гродецки.

Во время встречи обсуждалась ситуация на госгранице между Беларусью и Польшей.

- Стороны обменялись мнениями об имеющихся тенденциях развития обстановки на государственной границе, а также проблемных вопросах, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности, - прокомментировали в белорусском МИДе.

Кроме того, обсудили возможность развития договорно-правовой базы в погранотрасли.

А итогом встречи стала договоренность о дальнейшем взаимодействии.

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