Белорусские предприятия столкнулись с проблемами поставок сырья из Швейцарии и Германии

Глава "Беллегпрома" рассказала о проблемах поставок для предприятий концерна из стран ЕС. Фото: СТВ

Глава «Беллегпрома» в эфире СТВ рассказала о трудностях, с которыми столкнулась отрасль из-за санкционного давления.

Так Татьяна Лугина напомнила, что на белорусских предприятиях практически все ткани изготавливаются из импортного сырья.

- Мы все понимаем, что ни хлопок не растет у нас в стране, ни шерсти нет необходимого качества, чтобы мы использовали на наших предприятиях, - прокомментировала председатель «Беллегпрома».

Кроме того, глава концерна объяснила, с каким трудностями столкнулась отрасли в связи с введенными в отношении Беларуси санкциями. Однако прежде Лугина заметила, что именно с поставками сырья волокнистого состава - хлопка и шерсти трудностей не было, так как закупки не идут из Европы.

- Хлопок (поставляется - Ред.) из среднеазиатских регионов. Закупаем, в основном, в Узбекистане, Кыргызстане, немножко в Казахстане, индийский, турецкий хлопок, - перечислила глава концерна.

А затем пояснила, что проблемы возникли с «химией» - красителями, мягчителями, специальными растворами для нанесения аппретирования ткани.

- В этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии из Швейцарии и Германии, - пояснила она.

И, резюмируя, уточнила, что в вопросе замещения рецептов и рецептур с использованием химических препаратов и технических режимов, выстроенных на поставках именно европейской «химии» и красителей, системная работа ведется уже несколько последних лет.

- И ряд предприятий успешно справляются. Уже порядка 30 - 40 процентов за два года мы нашли поставщиков химии из Турции и Индии. Да, до конца мы еще не заместили, это не такой быстрый вопрос. Это реально работа, которую необходимо делать, если мы хотим, чтобы предприятия работали, - подытожила глава «Беллегпрома».

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