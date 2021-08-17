Необычная авария в Минске: столкнулись электросамокат и велосипед, женщина попала в больницу

В милиции напомнили, какие правила надо соблюдать, если вы едете на самокате или сегвее. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нестандартное ДТП случилось в Минске. Там в районе парка Победы столкнулись электросамокат и велосипед, сообщает телеграм-канал Милиция Минска. Электросамокатом управляла 30-летняя женщина, на велосипеде ехал 19-летний парень. Они столкнулись на пересечении велосипедной дорожки с пешеходной. Женщина не удержалась на электросамокате и упала. Ее пришлось доставить в больницу. Медики оказали женщине помощь и отпустили домой.

-По факту происшествия в Центральном РУВД г.Минска проводится проверка, - рассказали в милиции.

Правоохранительные органы отмечают, что летом ДТП с участием электросамокатов происходят все чаще. В милиции напомнили правила безопасности для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности – это самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и роликовые коньки. Все эти штуки не делают вас водителем, по правилам, вы остаетесь пешеходом и должны соблюдать ПДД так же, как пешеход – ездить только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в парках, скверах, дворах, на специальных площадках для катания, а на проезжую часть выезжать не должны.

Вот что советует милиция, чтобы катание было безопасным:

-Катаясь по тротуарам, велосипедным дорожкам, пешеходным зонам, паркам, скверам и дворам, не создавайте препятствий для движения пешеходов.

-Выбирайте такой темп движения, чтобы вы могли безопасно остановиться при возникновении на пути препятствия, не прибегая к экстренному торможению.

-Если ваше средство индивидуальной мобильности имеет руль, крепко держитесь за него! Не отвлекайтесь на гаджеты, контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию.

-Не перевозите пассажиров на самокате!

-Если видите поблизости детей, снизьте скорость и будьте готовы к любым неожиданностям. Сбавляйте скорость и около выходов из торговых объектов, подземных переходов, остановок общественного транспорта – люди могут появиться внезапно.

-В темное время суток обозначьте себя световозвращающим элементом, а свое средство персональной мобильности – белой фарой.

-Ни в коем случае не пользуйтесь вашим средством персональной мобильности, если вы в состоянии опьянения или плохо себя чувствуете.

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