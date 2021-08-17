«Нарастить число авиарейсов в Россию и освоить новые маршруты»: глава Минтранса о планах на восстановление авиасообщения

Беларусь намерена нарастить число авиарейсов в Россию и освоить новые направления, например, Катар. Фото: Сергей ГАПОН

В эфире «Беларусь 1» глава Минтранса рассказал о ситуации с авиасообщением.

Так по словам Алексея Авраменко, на обстановку в отрасли влияют несколько факторов. Он заметил, что еще не все страны «вышли из пандемии». Министр заметил, что произошел серьезный авиационный кризис. Но и добавил, что ситуация исправляется, а спрос - высокий.

- Вместе с тем спрос на услуги авиакомпании очень высок. И загрузка практически на всех рейсах близится к 100 процентам, - пояснил он.

Кроме того, глава белорусского Минтранса сообщил, что на данный момент основной задачей является возмещение полетов, потерянных на европейском направлении привлечение новых авиаперевозчиков, чтобы восполнить потери Национального аэропорта. Он уточнил, что на данный момент в Минск летают 7 авиакомпаний России и восемь из других стран, в том числе из Грузии, Китая и Турции.

Также Алексей Авраменко заметил, что сейчас прорабатываются и новые направления «на перспективу», и, в первую очередь, назвал Катар.

- Мы прорабатываем Катар. Для нас очень интересное направление, новое. Ну и конечно, мы очень заинтересованы восстановить все-таки российское направление. Особенно Санкт-Петербург и Москва увеличение количества рейсов. Потому что все равно ковидные ограничения действуют, и сегодня только один раз авиакомпания летает в неделю в Санкт-Петербург. Это при таком спросе, конечно, очень мало, - прокомментировал министр транспорта и коммуникаций.

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