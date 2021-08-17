В Гомеле спасатели помогли мальчику, жизнь которого поддерживалась аппаратом концентрата кислорода, когда пропало электричество

В Гомеле сотрудники МЧС помогли подростку, который был подключен к аппарату жизнеобеспечения, когда пропало электричество. Фото: gp.by.

В Гомеле спасатели пришли на помощь подростку, жизнь которого оказалась в опасности из-за отключения электроэнергии. Как сообщает пресс-служба МЧС, это произошло в ночь с 15 на 16 августа.

15 августа в 23.23 в МЧС поступило сообщение, что нужно оказать помощь в обеспечении электроэнергией аппарата концентратора кислорода. Этот аппарат поддерживал жизнь 15-летнего подростка. Сотрудники МЧС использовали электрогенератор, чтобы подключить медицинское оборудование.

При помощи электрогенератора работа аппарата обеспечивалась до 00.27 16 августа, когда подача электроэнергии была восстановлена. Состояние мальчика удовлетворительное, дополнительная медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в МЧС.

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