Глава Минтранса сказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту: «Надо два года на проектирование»

Строительство железной дороги в Нацаэропорт позволит пустить электрички в аэропорт, а также увеличит пропускную способность минского железнодорожного узла.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В эфире «Беларусь 1» глава Министерства транспорта и коммуникаций рассказал о строительстве железной дороги к Национальному аэропорту из Минска.
Алексей Авраменко объяснил, что на данный момент строительство железной дороги к Нацаэрпорту находится в стадии проектирования.
- Готовятся соответствующие расчеты. Нам надо примерно два года на проектирование этого участка железнодорожного пути, - пояснил министр.
Кроме того, он уточнил назначение данного железнодорожного пути и рассказал, каким будет железная дорога к аэропорту.
- В первую очередь, это дополнительный путь, который будет проектироваться к основному. Он не только решит вопрос пуска электрички в аэропорт, но и увеличит пропускную способность минского железнодорожного узла - транзитное направление с запада на восток. Это практически половина всего проекта строительства линии непосредственно к Национальному аэропорту, - уточнил Авраменко.
Заключая, министр транспорта добавил, что по проекту еще прорабатываются источники финансирования. Полная стоимость определится после окончательной разработки проектно-сметной документации.
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