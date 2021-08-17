Руководство Гродненской области прививается от COVID-19. Владимир Караник и Юрий Караев рассказали, почему они вакцинировались

Владимир Караник и Юрий Караев рассказали, почему считают вакцинацию от ковида необходимой. Фото: БЕЛТА.

17 августа в Гродненском облисполкоме открылся мобильный пункт вакцинации от ковида. Он работает на базе здравпункта. Привились уже более 50 сотрудников исполкома из различных подразделений. В их числе председатель облисполкома Владимир Караник и помощник президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает БЕЛТА. Они рассказали, почему решили сделать прививку от коронавируса.

"Я сделал прививку по двум причинам. Во-первых, вакцинация - это реальная возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции. Да, порой заболевают и привитые, но доля заболевших среди вакцинированных и невакцинированных разнится в сотни раз. Кроме того, у вакцинированных реже встречаются тяжелые формы инфекции. Вторая причина - забота о своих близких. Я не хочу стать для них источником заражения", - цитирует агентство Владимира Караника.

Юрий Караев назвал себя убежденным сторонником вакцинации

«Это защита не только индивидуальная, но и коллективная. Мы все повысили самодисциплину в использовании масок, обработке рук и других мерах. Но стопроцентной стены от вируса не выстроим, поэтому вакцинация поможет защитить себя и окружающих", - объяснил он свою позицию.

Юрий Караев вакцинируется второй раз, он одним из первых в стране год назад получил прививку новой вакциной, рассказывает агентство.

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