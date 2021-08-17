Цветы и худые коленки: певица МакSим опубликовала первое домашнее фото после болезни

МакSим вернулась в соцсети после изнурительной болезни. Фото: Instagram @maksimartist
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 38-летняя российская певица МакSим была выписана домой после продолжительной болезни. Марина Максимова (настоящее имя - Прим.) провела в больнице около двух месяцев, полтора из которых находилась в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.
Пока певица МакSим не публикует свое лицо после болезни. Фото: Instagram @maksimartist
Вернувшись домой, артистка возвратилась и в соцсети, она опубликовала первое сообщение для поклонников и поблагодарила их за поддержку и беспокойство.
В понедельник, 16 августа, в своем Инстаграме МакSим опубликовала и первое домашнее фото. Пока артистка не открывает свое лицо после изнурительной болезни, но в сторис запостила множество цветов, которые ей подарили после возвращения из больницы.
Дома выздоравливающую артистку окружают букеты цветов. Фото: Instagram @maksimartist
А еще публиковала свое фото с букетом: в кадре кроме цветов - стройные ноги артистки. «Спасибо», - написала МакSим и отметила на публикации телеведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.
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