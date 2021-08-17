По востоку ливанет: прогноз погоды в Беларуси на 18 августа

Восток Беларуси в среду накроют дожди и грозы. Фото: pixabay.com.

В среду, 18 августа, в Беларуси погоду определят атмосферные фронты, информирует ресурс pogoda.by.

Еще ночью дожди и грозы с ливням прокатятся по восточной части страны. Днем дожди снова могут повториться в восточных регионах, а вот в остальной части Беларуси днем без существенных осадков. Во время гроз вероятно шквалистое усиление ветра.

В ночные часы и утром слабые туманы, минимальные температуры +9…+15. Днем теплее, но не жарко - около 18…24 выше ноля.

В течение суток атмосферное давление будет расти.

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