Не менее 500 миллиардов долларов. Генпрокуратура Беларуси предлагает создать комиссию по оценке имущественного вреда, причиненного нацистами в годы Великой Отечественной

Генеральная прокуратура инициирует создание межведомственной комиссии по оценке материального ущерба от действий нацистов на территории Беларуси в годы войны. Фото: Генеральная прокуратура.

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного нацистами в годы Великой Отечественной на территории БССР. С таким предложением Генпрокуратура обратилась в Совет министров.

Уголовное дело о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура возбудила в апреле 2021 года. Установлены многочисленные случаи массового уничтожения людей, насильственного вывоза их за пределы СССР, в том числе и в Германию, принуждения к труду в интересах противника, организации мест принудительного содержания, где создавались невыносимые условия и многие люди были убиты. Агрессоры разрушали промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры, проводили разграбление колхозов, отбирали скот, вывозили оборудование, похищали историко-культурные ценности, музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности, сообщает управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

БССР и жителям республики был причинен ущерб, он должен быть оценен и исчислен в денежном выражении. Предположительно, общая сумма ущерба может составить не менее 500 млрд долларов США (с учетом инфляции), сообщает Генпрокуратура.

При организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда предполагается использовать результаты работы межведомственной комиссии.

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