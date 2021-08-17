В отношении девушки Виталия Шишова возбудили уголовное дело Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Следственном комитете рассказали, что в отношении девушки Виталия Шишова Божены Жолудь было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 УК - Призывы к действиям, которые наносят ущерб национальной безопасности. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале СК.

- По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Беларуси в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием над личностью или вооруженным сопротивлением представителям власти – к совершению действий, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, - говорится в сообщении.

В СК добавили, что противоправные действия Божены Жолудь были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных СМИ и интернет-ресурсов, в числе которых были и деструктивные телеграм-каналы.

- Данная информация была приобщена к материалам уголовного дела. На сегодняшний день девушка была признана подозреваемой по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий, - отметили в ведомстве.

Напомним, что Виталий Шишов был найден мертвым 3 августа в Киеве.

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