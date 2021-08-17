Поставки белорусского картофеля в Россию взлетели в 11 раз

Экспорт картофеля из Беларуси в Россию вырос в 11 раз с начала года. Фото: pixabay

Экспорт картофеля из Беларуси в Россию вырос в 11 раз с начала года. По состоянию на 10 августа он увеличился с 8,3 тысячи тонн. Год назад - до 94,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, опубликованные на сайте ведомства.

Год назад Беларусь по этому показателю уступала Азербайджану (68,8 тысячи тонн) и Армении (21,2 тысячи тонн). Эти страны также нарастили поставки в Россию за год, но только на 23% и 38% соответственно. В целом же ввоз картофеля в Россию из государств СНГ увеличился вдвое - с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи.

Кроме картофеля, Беларусь более чем в два раза увеличила поставки лука в Россию - с 658 тонн до 1,4 тысячи тонны, а также краснокочанной капусты. В настоящее время республика лидирует также по поставкам моркови (57 тысяч тонн), огурцов (19 тысяч тонн) и белокочанной капусты (29 тысяч тонн).

В июне картофель стал одним из самых подорожавших продуктов с начала года в России. На тот момент цены на него выросли на 80%.

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