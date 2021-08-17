17 августа Минск накрыл сильный ливень с грозой: подборка фото и видео, снятых очевидцами

Минск накрыл сильный ливень с грозой Фото: Инна КОРСАК

В Минске 17 августа, во вторник, прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.

- По большей части Беларуси распространился грозовой фронт. Непогода сопровождалась сильными ливнями, местами было шквалистое усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах прошел град, - прокомментировали в телеграм-канале МЧС.

В ведомстве заметили, что 18 августа, в среду, подобный прогноз сохранится ночью по восточной части республики.

Минск накрыл сильный ливень с грозой. Фото: Читатель КП

Минск накрыл сильный ливень с грозой. Фото: Читатель КП

На Жуковского от сильных порывов ветра упало дерево. Фото: Читатель КП

Синоптики предупреждали о том, что 17 августа на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах сильные дожди. Также прогнозировались грозы.

На среду, 18 августа, по востоку страны ожидаются ливни. Температура воздуха днем составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс.

От шквалистого ветра дерево упало на машину. Фото: onliner.by

Сильный ветер разрушил детские площадки. Фото: onliner.by

...и валил билборды. Фото: onliner.by

Сильный ветер выкорчевывал деревья. Фото: Читатель КП

В Дзержинске дерево упало на машину. Фото: Читатель КП

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