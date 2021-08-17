Лукашенко дал совет чиновникам, как именно нужно беречь секреты

Лукашенко дал совет чиновникам, как именно нужно хранить секреты. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 17 августа, провел совещание с Советом министров. Он дал совет, как именно нужно беречь секреты, пишет телеграм-канал Sputnik.by.

- Как я часто говорю, если вы не можете в своих компьютерах информацию защитить, то возвращайтесь тогда к бумажным носителям. От руки пишите и складывайте у себя в ящик, - заявил Лукашенко.

Он также поручил правоохранительным органам активизировать деятельность по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

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