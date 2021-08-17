Мужчина в Гомеле напал на девушку: следователи ищут возможных потерпевших от его действий

Нетрезвый мужчина напал на случайную прохожую в Гомеле и отобрал у нее мобильный телефон «IPhone 6S». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нетрезвый мужчина напал на случайную прохожую в Гомеле и отобрал у нее мобильный телефон «IPhone 6S». Об том сообщили в Следственном комитете.

«По версии следствия, 28 мая текущего года примерно в 1 час 40 минут на улице Полесской города Гомеля нетрезвый 46-летний мужчина подошел к случайной прохожей, оттеснил ее в переулок рядом с минимаркетом, повалил на землю, сдавил руками шею и похитил мобильный телефон «IPhone 6S», – рассказали в СК.

Известно, что злоумышленник прибыл в Гомель накануне преступления.

«Мужчина возвращался домой после депортации из Российской Федерации, где отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Ранее он привлекался к уголовной ответственности и на территории Беларуси – трижды был судим за изнасилование несовершеннолетних, а также кражи, грабеж и иные преступления», – добавили в СК.

Всех, кто обладает значимой для следствия информацией, просят обращаться в городской отдел СК лично или по телефону: (8025) 949-90-15. Фото: СК

На основании собранных доказательств Гомельским ГОСК уроженцу Бобруйска предъявлено обвинение по ч.2 ст.206 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всех, кто обладает значимой для следствия информацией, просят обращаться в городской отдел СК лично или по телефону: (8025) 949-90-15.

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