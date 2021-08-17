В Минздраве Беларуси ожидают прирост случаев COVID-19 в сентябре-октябре Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что ожидают прирост случаев коронавирусной инфекции в сентябре-октябре. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Несмотря на то, что произошел небольшой летний спад, пандемия коронавируса никуда не ушла. Очередной эпидемический рост мы ожидаем в сентябре-октябре. Летом у руководителей медучреждений была возможность немного разгрузить медицинских работников, а сейчас мы уже начинаем активно готовиться к осени, - прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он добавил, что что на сегодняшний день учреждения здравоохранения страны обеспечены медикаментами более чем на шесть месяцев, а средствами индивидуальной защиты – более чем на три месяца.

- Стоит также отметить, что из работающих в Беларуси около 77 тысяч коек в больницах на сегодня занято под ковид – шесть тысяч. И если в республике на 1 января 2020 года работали 8 700 кислородных точек, то сейчас их – 20 700, - сказал Пиневич.

По его словам, более чем за год работы медработникам, которые работали с пациентами с коронавирусом, было выплачено более 1 миллиона 212 рублей.

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