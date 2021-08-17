Беларусь и Россия почти полностью согласовали пакет интеграционных документов, заявил Снопков. Фото: БЕЛТА

Пакет интеграционных документов в рамках Союзного государства почти полностью согласован, он включает в себя 28 отраслевых программ. Такое заявление сделал 17 августа первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

– Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас – условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок, – уточнил Снопков, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность во время переговоров заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов.

Снопков добавил, что в итоге стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов. Кроме 28 отраслевых союзных программ, в пакет включены проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении.

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