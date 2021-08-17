Лукашенко рассказал о перераспределении полномочий. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа, во вторник, провел совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение были вынесены проекты нормативных правовых актов, которые касаются экономической сферы и национальной безопасности. Также Лукашенко рассказал и о перераспределении полномочий. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Как продолжение работы по перераспределению функций между органами государственной власти еще одним вопросов для обсуждения станет корректировка некоторых полномочий правительства. Было предложено исключить необходимость определения правительством позиции для представителей государства при отчуждении крупных объектов недвижимости, - отметил президент.

Он также поинтересовался, какого эффекта ожидается достичь от этих новаций, предложение и не потеряет ли государство в подобном случае контроль за продажей привлекательных активов.

- Подход один должен быть: актуально это на сегодняшний день или же нет, - сказал Лукашенко.

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