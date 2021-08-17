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Экономика17 августа 2021 14:39

Курсы валют в Беларуси на 17 августа: доллар и евро подорожали, российский рубль упал в цене

Евро вырос на Br0,0006 – его курс составил Br2,9398 за 1 евро
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Курсы доллара и евро в Беларуси на торгах 17 августа выросли, в то время как российский рубль подешевел.

Курсы доллара и евро в Беларуси на торгах 17 августа выросли, в то время как российский рубль подешевел.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Курсы доллара и евро в Беларуси на торгах 17 августа выросли, в то время как российский рубль подешевел. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, по итогам сегодняшних торгов доллар подорожал на Br0,0013 до Br2,4971 за $1.

Евро вырос на Br0,0006 – его курс составил Br2,9398 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0005 и составил Br3,3986 за 100 российских рублей.

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