Фотофакт. На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша

На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша. Как передает корреспондент «КП», на месте случившегося работают сотрудники милиции, а также комитет судебных экспертиз.

На место происшествия приезжала машина скорой медицинской помощи.

На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Порталу onliner.by рассказали в ТД «Ждановичи», что в результате случившегося пострадал как минимум один человек.

- В результате произошедшего как минимум один человек получил травмы. Насколько известно нам, они не сильные. Человек был госпитализирован для оценки состояния здоровья. Мы затрудняемся ответить, покупатель это или же продавец. Может заверить, что со стороны торгового дома пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь, - сказали в ТД «Ждановичи».

Чуть позже на сайте МЧС появилась информация о том, что пострадали два человека.

Напомним, что 17 августа Минск накрыл сильный ливень с грозой. Во время непогоды был шквалистый ветер, который ломал деревья и билборды, разрушал детские площадки.

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