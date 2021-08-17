Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 августа 2021 года: рекордные 12 смертей и 597 новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси умерли 12 пациентов с выявленным коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Беларуси обнародовал свежую статистику по коронавирусу. Так, по официальным данным на 17 августа, за сутки в республике выявили 597 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 473 пациента.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 462 тыс. 794 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Кроме того, там рассказали, что за прошедшие сутки в Беларуси умерли 12 пациентов с выявленным коронавирусом. Это самый высокий показатель за последнее время. Обычно Минздрав сообщает о 10-11 умерших за сутки. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 560 тыс. 996 тестов.

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