Многодетные семьи смогут получить к началу учебного года единовременную материальную помощь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многодетные семьи, которые воспитывают трех и более детей, смогут получить к началу учебного года единовременную материальную помощь. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила главный специалист отдела социально-экономического развития комитета по образованию Мингорисполкома Татьяна Александрова.

Татьяна Александрова уточнила, что за получением материальной помощи необходимо обратиться в учреждения образования по месту регистрации.

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