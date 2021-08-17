Минюст ликвидирует Союз белорусских писателей, куда входит Алексиевич

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» ликвидируют в Беларуси. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» ликвидируют в Беларуси. Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации организации, основанием для этого стал иск Министерства юстиции. Объединение получило соответствующее уведомление 17 августа.

Судебное заседание в Верховном суде назначено на 24 августа.

Объединение получило соответствующее уведомление 17 августа. Фото: Facebook СБП

Напомним, что Минюст в июле этого года начал проверку Союза белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Министерство запросило документы этого общественного объединения с 2018 по 2021 год. В офисе СБП и дома у председателя союза Бориса Петровича прошли обыски. Силовики изъяли технику, офис организации опечатали.

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