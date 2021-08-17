Латвия ужесточит наказание за незаконное пересечение границы

Латвия намерена ужесточить наказание за незаконное пересечение границы. Фото: Государственная пограничная охрана Латвии

Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают ужесточение наказания за незаконное пересечение латвийской границы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Delfi.

В поправках говорится о том, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. И если раньше за это максимально можно было получить два года тюремного срока, то сейчас – четыре года.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что данное наказание необходимо ужесточить по причине того, что в последние недели увеличивается число подобных нарушений.

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