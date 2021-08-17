Легкоатлетка Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Фото: Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская бегунья Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснётся – это не так», – объяснила свою позицию Тимановская.

По ее словам, она не знает, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы ей не помогли ее коллеги.

Она добавила, что участвует в забеге «в поддержку спортсменов, которые просто хотят быть свободными и имеют право высказываться в своих социальных сетях, даже если кому-то эти высказывания могут показаться излишне эмоциональными».

Напомним, что на Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в забеге, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб сняли других спортсменок. Тимановская раскритиковала это решение, в результате ее отстранили от всех эстафет и решили отправить в Беларусь из-за ее эмоционально-психологического состояния. Бегунья, в свою очередь, заявила, что вывезти из Токио ее хотели под давлением и что она намерена просить убежища в Европе. Затем спортсменка улетела в Польшу, где в настоящее время и находится.

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