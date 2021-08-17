В СК рассказали подробности обрушения навеса на рынке в Минске из-за ливня

В результате непогоды 17 августа в Минске произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В результате непогоды 17 августа в Минске произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи» по улице Тимирязева на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, в результате падения навеса травмированы два человека (женщина и несовершеннолетняя девочка). В настоящий момент пострадавшие госпитализированы», – рассказали подробности в СК.

Следователи работают на месте происшествия, вместе с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводят осмотр, опрашивают очевидцев случившегося, владельцев торговых точек и представителей администрации торгового дома.

Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

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