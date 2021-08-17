«Хотел показать, как прыгать «бомбочкой»: в Миорском районе утонул 8-летний ребенок

В Миорском районе утонул 8-летний ребенок. Фото: телеграм-канал СК

В Миорском районе утонул 8-летний ребенок. Подробности случившегося были опубликованы в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что во вторник, 17 августа, четверо детей отдыхали на берегу искусственного водоема в агрогородке Подъельцы Миорского района. Как рассказали друзья погибшего, мальчик хотел показать, как правильно «бомбочкой» прыгать в воду, но не рассчитал свои силы и начал тонуть, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что сотрудники ОСВОД извлекли ребенка из воды.

- Несмотря на усилия врачей мальчика не удалось спасти. Он скончался по дороге в больницу, - сказали в СК.

В Миорском районе утонул 8-летний ребенок. Фото: телеграм-канал СК

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области был проведен осмотр места случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также были опрошены родственники погибшего и очевидцы.

По данному факту Миорским районным отделом СК проводится проверка.

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