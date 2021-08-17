Ученые обнаружили уязвимость в белках COVID-19 и доказали эффективность «Арбидола» против коронавируса

Исследователи нашли новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2. Фото: pixabay

Исследователи нашли новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2. Результаты их работы опубликованы в журнале Nanoscale Королевского химического общества Великобритании, пишет «Лента.ру».

Исследование проводили ученые центра молекулярной терапии и разработки лекарств в Шанхае вместе с учеными химфака университета Нью-Йорка. Они искали средство против белка Mpro – ключевого фермента SARS-CoV-2, который играет решающую роль в репликации и транскрипции вируса в клетках.

Ученые трижды выполнили моделирование молекулярной динамики из девяти действующих веществ, которые, предположительно, помогают от COVID-19, чтобы изучить механизм связывания с белками Mpro. В итоге они обнаружили новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2.

Они узнали, что молекула умифеновира связывается с одним из белков Mpro коронавируса, и при помощи бензольного кольца молекулы затормаживает функционирование структуры белка. Mpro – это важнейший элемент жизненного цикла вируса, если его заблокировать, то SARS-CoV-2 перестает размножаться.

Это исследование объясняет клиническую эффективность препарата умифеновира – «Арбидола», пояснил завкафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения Обнинского института ядерной энергетики НИЯУ МИФИ Владимир Петров.

Такое же мнение высказала и доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ Антонина Иванова. По ее словам, при подозрении на коронавирус, грипп или какую-то вирусную или респираторную инфекцию, можно назначить «Арбидол». Она добавила, что препараты, содержащие умифеновир, важно использовать как можно раньше, при первых признаках болезни, и даже при профилактике.

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