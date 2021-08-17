Рейсы из Краснодара в Минск от российской авиакомпании «Азимут» стартуют 31 августа

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Российская авиакомпания «Азимут» начнет летать из Краснодара в Минск с 31 августа, об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Рейс А4387/388 будет выполняться по вторникам.

Из Краснодара самолет будет вылетать в 16:00, прибывать в Минск в 18:20. Обратное отправление из Минска планируется в 19:20, прибытие в Краснодар – в 21:30.

Стоимость самого дешевого билета без багажа и с ручной кладью до 5 кг составит около 70 белорусских рублей, с багажом и ручной кладью – 260 рублей.

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