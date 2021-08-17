«Должна стать умнее»: замминистра МВД Беларуси рассказал о новой интеллектуальной системе видеонаблюдения.

Проект указа, предусматривающий изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности, рассматривался сегодня на совещании у президента Беларуси. Говоря о том, какие недостатки в работе системы хотелось бы устранить, заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич рассказал, что в первую очередь это касается количества объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения:

- К сожалению, оно, мягко говоря, не велико. Главным образом это город Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем, - https://www.belta.by/society/view/dolzhna-stat-umnee-kazakevich-o-planah-sovershenstvovanija-sistemy-monitoringa-obschestvennoj-455642-2021/ БелТА Казакевича. - Второй момент - это интеллектуальные способности самой системы. В данном случае речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и так далее. Система должна стать продвинутой и умнее. И не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Пользователями системы являются не только органы внутренних дел, но еще и МЧС, КГБ, СБП, органы пограничной охраны и так далее, - отметил Геннадий Казакевич.

Также стало известно, что оператором системы мониторинга общественной безопасности вместо «дочки» Synesis станет «Белтелеком». Об этом говорится в проекте указа, представленного сегодня Александру Лукашенко, отметил замминистра МВД Геннадий Казакевич.

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