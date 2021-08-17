Новейший транспортный самолет Ил-112B потерпел крушение под Москвой. Фото: РИА.

Авария с участием транспортного воздушного судна последней разработки Ил-112В произошло на аэродроме Кубинка неподалеку от Москвы, сообщает ТАСС. По информации Объединенной авиастроительной корпорации, во время захода на посадку у борта возникли неполадки. Из-за этого произошла авария, а три члена экипажа погибли. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Начато расследование случившегося. По предварительной версии, причиной крушения новейшего транспортного самолета Ил-112В могла стать техническая поломка и ошибка пилотирования. Ростех создало внутреннюю комиссию для расследования инцидента. Испытания новейшего транспортного самолета пока было решено отложить.

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