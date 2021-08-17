Кольцевую дорогу вокруг Могилева планируют построить к июню 2023 года

Кольцевую дорогу вокруг Могилева построят к июню 2023 года, об этом пишет БелТА со ссылкой на слова начальника отдела технического надзора и подготовки производства РУП «Могилевавтодор» Павла Скребунова.

Протяженность юго-западного обхода составит почти 12,3 км. Кольцевой будут соединены бобруйская и гомельская трассы, что обеспечит транспортную связь пассажирских и грузовых потоков левобережной части Могилева с Бобруйском и Минском.

– Строительство дороги не только сократит расстояние, но и существенно разгрузит улицы города, обеспечив пропуск транзитного транспорта в обход, – сказал Скребунов.

Он также отметил, что строительство кольцевой вокруг Могилева существенно снизит транспортные затраты предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны «Могилев», перераспределит интенсивный грузопоток и снизит загрязнение воздуха.

Могилев станет вторым после Минска белорусским городом с кольцевым движением. На строительство кольцевой дороги из республиканского бюджета выделено 145 миллионов рублей.

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