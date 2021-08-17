Меркель: ситуация с нелегалами из Беларуси – это атака на весь Евросоюз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: ria.ru

Ситуация с нелегальными мигрантами из Беларуси является атакой на весь Евросоюз, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Берлине, ее слова приводит Sputnik.

Общую позицию стран Евросоюза по вопросу нелегальных мигрантов, которые бегут через Беларусь в ЕС, планируют выработать во время конференции на уровне глав МВД Евросоюза в среду, 18 августа.

– Это гибридное противостояние, как оно используется в Беларуси, является атакой на всех нас в ЕС, а не на одну страну, – подчеркнула Меркель.

Напомним, тема нелегальных мигрантов на границе Беларуси с соседними странами обострилась в июле 2021 года. С увеличением числа беженцев сопредельные государства начали усиливать охрану на границе с Беларусью. Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью с 11 августа по 11 ноября 2021 года.

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