Из-за санкций Беларусь не получит от европейских банков полмиллиарда долларов на строительство дорог. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире Беларусь-1 заявил, что из-за санкций оказались заблокированы средства, которыми власти рассчитывали профинансировать ряд крупных дорожных проектов.

Чиновник рассказал, что под некоторые проекты даже были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками, но теперь ведомству придется искать другие источники финансирования. Речь идет о 500 миллионах долларов на проекты, связанные с ремонтом и прокладыванием дорог, мостов и развязок.

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