Роман Протасевич завел собственный telegram-канал SPRAVA. Вот о чем он будет

Роман Протасевич завел собственный telegram-канал. Фото: БелТА

Роман Протасевич, ранее сообщавший о намерении запустить свой авторский проект, начал вести Telegram-канал SPRAVA.

В первой публикации ресурса от 17 августа 2021 года, утверждается, что, прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее.

– Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде, – говорится в публикации.

Напомним, ранее Протасевич рассказал в интервью RT о работе над своим авторским проектом, который будет отвечать запросам белорусского общества, причем «на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать».

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