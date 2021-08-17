Гомельчанина будут судить за майку с надписью «Пишите письма!»

Гомельчанина будут судить на надпись на майке. Фото: telegram-кананл «Наша нива»

В Гомеле 17 августа задержан активист Илья Миронов за майку с надписью «Пишите письма!», в которой он находился около СИЗО-1 утром. Правоохранительными органами это было расценено как несанкционированное пикетирование. Передает telegram-канал «Сильные новости».

Как рассказала мать задержанного, в тот же день в их дом пришли силовики, провели обыск, но ничего не изъяли. Вечером 17 августа Миронова судили.

— В наш 21-й век, когда все пользуются мессенджерами, я хочу призвать людей чаще писать настоящие письма, которые способны передать тепло человеческих чувств! – ответил Миронов на вопрос адвоката о том, что он вкладывает в текст надписи на майке.

Следующее заседание по рассмотрению административного дела в отношении Миронова состоится в среду 18 августа. Гомельский активист Илья Миронов известен тем, что написал политзаключенным более 2000 писем.

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