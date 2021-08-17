Бывший вице-президент Афганистана заявил, что является законным главой государства. Фото: AP.

- Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом, - заявил Салех во вторник вечером в Твиттере, его слова приводит Interfax.by.

- Обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом, - отметил политик.

Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну перед тем, как боевики движения «Талибан» овладели столицей страны. Его точное местонахождения не известно.

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