Житель Белыничей сушил груши на обогревателе — загорелся дом

Фото носит иллюстративный характер. МЧС Беларуси

Пожар случился вечером 16 августа по улице 2-й Восточной в городе Белыничи Могилевской области. Об этом пишет портал Mogilevnews.by со ссылкой на слова старшего инспектора Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного УМЧС Александру Дашкевич.

Сообщение о возгорании поступило в 22:50. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем, а хозяин находится на улице.

– Как выяснилось, незадолго до пожара на веранде дома хозяева оставили без присмотра обогреватель, на котором сушили груши, а рядом с ним находились горючие материалы, – отметила Дашкевич.

Огонь повредил крышу, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

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