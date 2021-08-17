Бизнесмен Александр Кнырович вышел на свободу

Фото: Facebook Александра Кныровича

На свободу вышел бизнесмен Александр Кнырович — его фотография появилась в Facebook.

В 2017 году бизнесмен был задержан, ему были предъявлены обвинения в даче взятки и в уклонении от уплаты налогов. В июле 2018-го он был приговорен к шести годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Решение суда было обжаловано – Минский городской суд уменьшил срок наказания для бизнесмена с 6 до 5 лет лишения свободы.

Кнырович отбывал наказание в витебской колонии, куда отправляют осужденных бизнесменов, по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в крупном размере.

В июне 2021 года из этой колонии досрочно вышли на свободу академик Белецкий и бывший заместитель министра здравоохранения Лосицкий, осужденные за коррупцию. Они были помилованы.

Причины освобождения Крыновича пока неизвестны.

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