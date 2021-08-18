Решение политическое: Китай отменяет грузовые поезда в Литву до октября

Между Китаем и Литвой возникла политическая напряженность. Фото: Xinhua

Стало известно, что китайская сторона отменила прямые грузовые поезда в Литву на остаток августа и весь сентябрь. О причине «заморозки» Китаем грузоперевозок по части так называемого Нового шелкового пути в Европу, сообщило издание Delfi.

Как проинформировали литовских клиентов представители китайского железнодорожного предприятия China Railway Container Transport Corp. (CRCT), поезда отменяются из-за напряженной политической ситуации между странами.

- Все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь также будут отменены до получения информации из CRCT, - сообщается в письме компании, которое есть в распоряжении агентства BNS.

В тоже время литовские представители в Китае пока заявили о том, что официального уведомления ими получено не было. Однако о политической мотивированности такого шага говорится в заявлении атташе Литвы по транспорту в Китае Рамунаса Римкуса.

- Едва услышав об охлаждении отношений между нашими странами и отзыве посла Китая для консультаций, руководители китайских предприятий, большинство из которых - государственные, не замедлили продемонстрировать свою лояльность, хотя их об этом даже не просили, - прокомментировал Римкус.

В Литве уже оценили возможный ущерб из-за отмены прямых грузовых поездов из Китая до октября. По мнению главы Подразделения морского и железнодорожного транспорта транспортирующей товары из Китая логистической компании ACE logistics Томаса Янкаускаса, это «вызовет неудобства, однако не нанесет особого вреда». В компании не исключают, что на время придется переориентировать грузопоток в Польшу, как это было ранее. Это скажется на времени доставки и на затратах, но не самом грузопотоке.

Так же не так давно глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис прогнозировал, что нарастающая напряженность в отношениях с Китаем может повлиять на грузоперевозки по железной дороге. Тогда же министр подчеркнул, что экономические связи Вильнюса и Пекина «довольно слабые».

Напомним, ранее сообщалось о решении Китая отозвать своего посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Кроме того, китайская сторона попросила Литву о зеркальном шаге - отозвать посла Литвы в Китае. Действия Литвы официальный Пекин назвал «грубо нарушающими дух коммюнике об установлении дипотношений между двумя странами», а также заявил, что этим наносится «серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

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