«Рыб до 20 кг отпускаю, а этот пошел на шашлык». Белорус поймал сома весом в 52 кило, вот где водятся такие

Вот такую рыбу выловил минчанин Андрей в Припяти. Фото: Онлайнер.

Фото огромного рыбацкого трофея прислал в редакцию Onliner минчанин Андрей. Это чудовище – сом, огромный, весом в 52 килограмма. Такой улов – личный рекорд Андрея, раньше ему такие крупные рыбины не попадались.

Рыбак рассказал изданию, что сома поймал на Припяти, лодку спустил на воду недалеко от деревни Макаричи, а клюнул сом возле Микашевичей. Чтобы вытащить сома-монстра, Андрею пришлось бороться с ним полтора часа.

По словам Андрея, он еще начинающий рыбак, но уже ловил крупных сомов, килограммов на 30. Тех рыб, что тянут на 20 кило и меньше, он фотографирует и выпускает обратно в водоем. А рекордный сом пошел на шашлык.

-Мясо восхитительное, не похоже на рыбу, - рассказал Андрей «Онлайнеру».

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