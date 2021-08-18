Пенсии в Беларуси: вот что меняется с 18 августа и для кого

Минтруда конкретизировало порядок оценки информации о трудовой деятельности и зарплате белорусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси пересматривается порядок оценки достоверности сведений о трудовой деятельности и зарплате для назначения пенсий. Так Минтруда Беларуси конкретизировало порядок оценки информации о трудовой деятельности и зарплате белорусов. Речь об информации, предоставляемой работодателями для назначения пенсий белорусам. Подробную информацию сообщили на сайте Национального правового интернет-портала Беларуси.

Сообщается, что в Беларуси оценка таких сведений, согласно постановлению №49, проводится работниками комитетом по труду, занятости и соцзащите областных исполкомов, а также Мингорисполкома. Документ от 25 июня 2021-го года вступает в силу в среду, 18 августа.

Также оценкой этих данных будут заниматься сотрудники управлений (отделов) по труду, занятости и соцзащите горисполкомов (кроме городов районного подчинения), райисполкомов, и управлений либо отделов соцзащиты местных администраций городских районов.

Производить оценку будут после того, как специалисты изучили первичные документы, предоставленные работадателем. Принимать решение о проведении оценки сведений будет глава комитета или управления или уполномоченное им лицо.

Оформляться решение будет по установленной форме в двух экземплярах один из которого будет храниться в комитете, а второй - отправят нанимателю в течение 5 дней после принятого решения.

Кроме того, проводящие оценку работники могут дать работодателю запрос на дополнительные сведения, по возникшим вопросам, получают право, посещая нанимателя, входить на его территорию.

После окончания оценки в течение 5 дней составляется акт оценки достоверности сведений о трудовой деятельности и зарплате, предоставленных работодателем для назначения пенсий.

Что будет при выявлении нарушений?

Если находятся какие-либо нарушения, то также в течение 5 суток выносится предписание для их устранения. И если их устранить в установленный срок, то к работодателю не будут применены меры ответственности.

Санкции применят если:

- выявленные нарушения не устранят вовремя;

- найдут повторные нарушения;

- найдут нарушения, устранить которые невозможно.

Постановление Минтруда вступает в силу после официального опубликования.

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