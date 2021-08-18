Придавило деревом женщину, снесло 10 крыш и помяло 38 машин. Вот что натворила стихия на Витебщине

Последствия стихии устраняют в Витебске. Фото: МЧС.

Во вторник, 17 августа, над Витебщиной пронеслась стихия. Сильный ливень, гроза, шквалистый ветер натворили бед.

По информации МЧС, стихия затронула Чашникский, Гродокский, Витебский, Бешенковичский районы и сам областной центр. Пострадала одна женщина в Новолукомле, на нее упало поваленное ветром дерево. 48-летнюю пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Упавшие деревья повредили 38 автомобилей, более чем на десятке многоквартирных и частных жилых домов ветром повреждены кровли. Пострадали 12 сельскохозяйственных объектов. В 290 населенных пунктах в Витебской области отключалась электроэнергия.

Последствия урагана устраняют спасатели и другие службы. Задействовано 20 единиц спасательной техники и более 70 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС.

Ветер и ливень повредили 10 крыш на жилых домах и 38 автомобилей. Фото: МЧС.

Электричество было отключено в 290 населенных пунктах. Фото: МЧС.

Одна женщина пострадала - на нее упало дерево. Фото: МЧС.

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