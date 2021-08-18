Два ракурса: Литва и Беларусь показали каждая свое видео инцидента на границе 17 августа

В Литве утверждают, что пограничники Беларуси нарушили границу. Фото: стоп-кадр | видео Службе охраны госграницы при МВД Литвы

Литовская сторона заявила 17 августа, что белорусские пограничники нарушили государственную границу. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на Службу охраны госграницы при МВД Литвы.

Так в МВД Литвы заявили, что белорусские пограничники якобы сопровождали мигрантов-нелегалов, которые хотели попасть на территорию ЕС.

- Как видно на сделанной видеозаписи, белорусские пограничники в камуфляжной форме со щитами подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы, - заявили в Службе охраны госграницы при МВД балтийской республики.

В литовском ведомстве утверждают, что госграницу нарушили 12 белорусских пограничников. И добавили, что после двух предупреждений белорусы вернулись на свою территорию. В МВД Литвы назвали инцидент «наглой провокацией» и заявили об увеличение сил по охране государственной границы с Беларусью.

Смотреть видеосюжет Литва: 12 беларусских силовиков нарушили госграницу

В свою очередь в телеграм-канале ГПК было опубликовано видео того же инцидента, но с белорусской стороны.

В Госпогранкомитете заявили, что литовцы выталкивают мигрантов на белорусскую сторону. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, в свою очередь, что 17 августа на участке Лидского пограничного отряда литовские силовики с применением физической силы пытаются вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.

- Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина, - прокомментировали в ГПК.

А также заявили, что литовские пограничники игнорируют просьбы нелегалов предоставить убежище.

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