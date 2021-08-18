У безработного белоруса украли 4 «монеты» криптовалюты по 8 тысяч рублей каждая

Житель Узденского района украл криптовалюту у знакомого. Фото: pixabay.com

Белорусские правоохранители раскрыли кражу криптовалюты в Минской области, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

В милицию обратился 39-летний безработный сельчанин из Узденского района. Мужчина сказал, что с его аккаунта на криптобирже пропали 4 монеты криптовалюты Ethereum. На данный момент стоимость одной такой монеты - около 8 тысяч белрублей.

Вскоре оперативники смогли понять, что кража произошла без взлома аккаунта. Мужчину ограбил его знакомый 26-летний предприниматель, так же проявляющий существенный интерес к криптовалютам. Мужчины общались, и старший из них часто консультировал знакомого по поводу криптовалют и криптобирж.

- Подозреваемый знал о том, что у знакомого есть монеты Ethereum. Однажды он просто попросил у потерпевшего телефон, якобы чтобы позвонить. Тот не подозревая о подвохе, сам разблокировал гаджет и передал его в руки преступнику, - рассказали в пресс-службе.

А дальше - дело техники. Опытный юзер изменил реквизиты доступа к учетной записи в мобильном приложении криптобиржи, быстро зашел в аккаунт и перевел криптомонеты знакомого на свой аккаунт.

В его отношении СК возбуждено уголовное дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации».

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