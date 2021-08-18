Проходят обыски у сотрудников информагентства БелаПАН: что известно

В информагентстве БелаПАН 18 августа проводятся обыски. Фото: БелаПАН

В БелаПАН сообщили о том, что у сотрудников информационной компании БелаПАН утром в среду, 18 августа, проводятся обыски.

Известно, что об обысках успели сообщить сотрудники БелаПАН: журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.

Кроме того, сообщается, что пока не выходят на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Со ссылкой на информацию очевидцев в БелаПАН сообщили, что в квартире Ирины Левшиной также проходит обыск. Очевидцы говорят, что дверь в квартиру не взломана, а сама Левшина находится в квартире вместе с какими-то людьми, около ее подъезда стоит микроавтобус с тонированными стеклами.

UPD. Позже телеграм-канал БАЖ сообщил, что после обыска главного редактора БелПАН Ирину Левшину отвезли в офис для проведения обыска там, затем ее должны отвезти на допрос в УСК по Минску.

Также супруга журналиста БелаПАН Захара Щербакова сообщила о том, что после обыска его отвезли на допрос.

У другого сотрудника ресурса, зама главного редактора БелаПАН Александра Зайцева во время обыска изъяли технику. Он не задержан, но под подпиской о явке.

На 12.00 часов 18 августа сайт независимого информагентства БелаПАН перестал открываться по двум своим адресам в сети belapan.by і belapan.com, как в Беларуси, так и за границей.

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