В Бобруйске в аварию попал байкер, которого 138 раз наказывали за нарушение правил и лишили прав за езду на одном колесе

Мотоциклист, который 138 раз был наказан за нарушение правил дорожного движения, попал в аварию и оказался в больнице. Фото: ГАИ.

17 августа в Бобруйске столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и легковой автомобиль «Пежо». Мотоциклиста с травмами увезли в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 32-летний мотоциклист ранее за нарушение правил дорожного движения привлекался к ответственности 138 раз. Кроме того, байкер сел за руль мотоцикла без прав: недавно его лишили прав на пять месяцев за езду на одном колесе.

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