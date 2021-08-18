Кто видел Кристину? Под Витебском пропала 12-летняя девочка, ее видели идущей в сторону города

Из агрогородка под Витебском пропала 12-летняя девочка. Если вы видели ее, звоните в милицию! Фото: ориентировка ПСО "Север".

В агрогородке Октябрьский под Витебском пропала 12-летняя девочка. Ее зовут Кристина Рыхленок. Девочка живет в Октябрьском, на улице Молодежной. Она ушла из дома в промежуток между 16.00 и 17.00 во вторник, 17 августа. Около шести часов вечера девочку видели в районе деревни Сокольники, она шла пешком в сторону Витебска. Где сейчас Кристина, неизвестно. Ребенка ищет милиция и волонтеры, объявлена ситуация Красный щит.

Кристина – худощавая девочка с длинными черными кудрявыми волосами, ее рост 145-150 см. Особая примета – когда девочка улыбается, у нее появляются ямочки на щеках. Когда Кристина ушла из дома, она была в синих шортах, майке и розовой ветровке с капюшоном. Возможно, с собой у нее был разноцветный рюкзак.

По информации волонтеров, добровольцы искали девочку до пяти утра 18 августа. Осмотрели микрорайон Никрополье (это ближайший к Октябрьскому район Витебска), проверили вокзал, заправочные станции, круглосуточный магазин. В самом Октябрьском проверили открытые подъезды, чердаки, подвалы, здание школы, сообщают в сети волонтеры.

Всех, кто что-то знает о том, где находится Кристина, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «СЕВЕР» г. Витебск: +375(29)5592185; +375(29) 08-95-35 или в милицию по телефону 102.

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